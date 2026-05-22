Кокорин отличился в последнем матче за «Арис» в игре с АЕКом, команды забили семь голов

Завершён матч 36-го тура чемпионата Кипра в рамках плей-офф чемпионов, в котором встречались «Арис» из Лимасола и АЕК из Ларнаки. Игра прошла на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 4:3.

Счёт в матче открыл защитник гостей Хрвое Миличевич, реализовав пенальти на 29-й минуте. Во втором тайме на 55-й минуте нападающий Риад Баич забил второй гол АЕКа. На 59-й минуте полузащитник Алехандро Кардеро сделал счёт разгромным. На 65-й минуте россиянин Александр Кокорин отыграл один мяч для «Ариса».

На 77-й минуте отличился форвард хозяев поля Джейден Монтнор. Через шесть минут нападающий «Ариса» Андроникос Какулис сравнял счёт. В конце встречи на 90-й минуте Риад Баич оформил дубль и принёс победу АЕКу – 4:3 в пользу гостей.

Отметим, что Александр Кокорин провёл свой последний матч за кипрский клуб.

После этой игры «Арис» набрал 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. АЕК из Ларнаки располагается на второй строчке, у команды в активе 69 очков.