Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Sky Sport назвал имена двух полузащитников, которых намерен купить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» работает над приобретением двух полузащитников – Сандро Тонали («Ньюкасл») и Эдерсона («Аталанта»). Манкунианцы могут купить двух этих футболистов к началу следующего сезона. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «красные дьяволы» стремятся укрепить состав ввиду участия в Лиге чемпионов сезона-2026/2027. Подчёркивается, что интерес к Эдерсону также проявляет мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Эдерсон сыграл 41 встречу, где забил три гола и сделал два ассиста. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

