В «Динамо» высказались об уходе Гусева с поста главного тренера команды

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Ролана Гусева с поста главного тренера команды.

— Сергей Вадимович, сегодня Ролан Гусев попрощался с болельщиками, динамовцами. Он уходит с поста главного тренера, а в клубе он остаётся?

— Ну, сегодня мы с ним встретились у меня…

— Он был у вас в гостях?

— Да, был у меня. Тем более что я его знаю давно, когда он ещё играл в «Динамо», собственно, я был одним из инициаторов приглашения его в качестве главного тренера. Мы поблагодарили его за тот результат, который он показал, всё-таки неплохо мы сыграли… третий результат всех показателей. Об одном жалею – что не смогли дойти до финала Кубка страны. Скажу откровенно – если бы вышли в финал Кубка, наверное, Ролан бы работал и дальше. Сказали огромное спасибо за работу, договорились о том, что с «Динамо» он связи не порывает.

Сейчас он немножко отдохнёт и, может быть, постажируется где-нибудь ещё, как он сказал, ну и есть разные варианты, которые он будет рассматривать. Я и представители совета директоров ему сказали о том, что мы готовы всегда его поддержать, ну и я ему немножко про свой опыт рассказал. Всё-таки у меня отставок было больше, чем у него. Всё впереди, сказал я ему, и я думаю, что всё будет нормально. Он замечательный футболист, хороший нравственный человек, поэтому огромное ему спасибо, — приводит слова Степашина «КП Спорт».