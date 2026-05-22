Серия А объявила лучших игроков сезона-2025/2026

Итальянская Серия А за тур до конца чемпионата объявила лучших футболистов нынешнего сезона.

Игроком года в чемпионате Италии стал защитник «Интера» Федерико Димарко. Фулбек сделал 18 ассистов за сезон и побил рекорд турнира, ранее принадлежавший Алехандро Гомесу (16).

Лучшим нападающим лиги признан Лаутаро Мартинес из «Интера». Аргентинец провёл 29 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Нико Пас («Комо») был выбран лучшим полузащитником Серии А. На счету аргентинского хавбека 35 игр и 12+6 по «гол+пас».

Голкипер столичной «Ромы» Миле Свилар стал лучшим на своей позиции, в 37 встречах он пропустил 31 гол и 17 раз сыграл «на ноль». Марко Палестра из «Кальяри» признан защитником сезона в Серии А. Итальянец выходил на поле в 36 встречах и отметился одним голом и четырьмя ассистами.

Лучшим молодым футболистом сезона признан Кенан Йылдыз из «Ювентуса», набравший 10+6 по «гол+пас».

После 37-го тура «Интер», ранее досрочно выигравший Серию А, с 86 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии.