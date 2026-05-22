«Барселона» не подпишет летом Бастони — источник

27-летний защитник «Интера» Алессандро Бастони ближайшим летом не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщает инсайдер Решад Рахман в социальной сети X.

По данным источника, каталонский клуб отказался от работы над трансфером итальянского защитника по причине ряда технических и экономических факторов.

В прошедшем сезоне Бастони принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил два гола и оформил шесть ассистов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн. Срок действия трудового договора футболиста с миланским клубом рассчитан до лета 2028 года. По итогам сезона-2025/2026 Бастони в составе «нерадзурри» стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.