«Барселона» продлит контракт с Кристенсеном на два сезона — Mundo Deportivo

Полузащитник Андреас Кристенсен достиг полного соглашения с «Барселоной» о продолжении сотрудничества. Футболист продлит контракт, заканчивающийся летом, ещё на два сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 30-летний игрок пролонгировал трудовое соглашение с понижением зарплаты. Несмотря на травматичность Кристенсена, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик рассчитывает на футболиста. Подчёркивается, что защитник отклонил более выгодные предложения от других клубов, чтобы остаться в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Он пропустил 34 встречи из-за повреждений. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

