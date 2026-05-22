«Арсенал» и «Ювентус» могут побороться за полузащитника «Ман Сити» — TEAMtalk

«Арсенал» и «Ювентус» проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Тейани Рейндерсу. «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» также следят за 27-летним футболистом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «горожане» могут продать нидерландского игрока, если получат предложение в размере £ 45 млн (€ 52,2 млн). «Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона в случае ухода Рейндерса.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: