Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Ювентус» могут побороться за полузащитника «Ман Сити» — TEAMtalk

«Арсенал» и «Ювентус» могут побороться за полузащитника «Ман Сити» — TEAMtalk
Комментарии

«Арсенал» и «Ювентус» проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Тейани Рейндерсу. «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» также следят за 27-летним футболистом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «горожане» могут продать нидерландского игрока, если получат предложение в размере £ 45 млн (€ 52,2 млн). «Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона в случае ухода Рейндерса.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Заканчивается энергия». Гвардиола упомянул Клоппа, отвечая на вопрос об уходе из «Сити»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android