Чемпион мира Лукаш Подольски завершил игровую карьеру

Бывший нападающий сборной Германии и совладелец польского «Гурника» Лукаш Подольски завершил игровую карьеру. Об этом сообщает аккаунт команды из Забже в социальной сети X.

«Одна глава завершена. Начинается новая эра. Чемпион мира Лукаш Подольски в эти выходные завершит успешную карьеру. Он станет владельцем клуба своего детства, «Гурник» Забже. Спасибо тебе за всё, Польди!» — сказано в сообщении польского клуба.

На протяжении игровой карьеры Подольски выступал за «Кёльн», «Баварию», «Арсенал», «Интер», «Галатасарай», «Виссел Кобе», «Антальяспор» и «Гурник». Со сборной Германии Подольски в 2014 году стал чемпионом мира.