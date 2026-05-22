Тухель объяснил, почему вызвал в сборную на ЧМ Тони, играющего в Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал решение вызвать 30-летнего нападающего саудовского «Аль-Ахли» Айвана Тони в национальную команду на чемпионат мира 2026 года.

«Я получил фантастические отзывы от его тренера, который был моим игроком. Он по-прежнему показывает потрясающие результаты. У него есть качества, необходимые, когда нужно забить гол. Тони может отвлекать внимание от других нападающих. Айван обладает природным чутьём в штрафной и является прирождённым завершителем атак. Он хорош при исполнении стандартных положений. И, конечно же, Тони — первоклассный исполнитель пенальти», — приводит слова Тухеля журналист Крейг Хоуп на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Тони принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 11 результативными передачами.

