Зырянов сообщил, что «Зенит» уже подписал одного футболиста

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился информацией, что сине-бело-голубые подписали одного футболиста в команду, однако не раскрыл его фамилию.

– Вы думаете о том, какие усиления вам необходимы?

– Конечно, мы думаем об этом. Я вам открою один инсайд, что я час назад подписал одного футболиста в команду. Я не буду называть фамилию, — сказал Зырянов в эфире «Матч Премьер».

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал 68 очков и занял первое место. «Зенит» на два очка опередил «Краснодар», завершивший сезон на второй строчке.

