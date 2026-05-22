В Норвегии назвали две причины, почему Хайкин не поедет на ЧМ в составе сборной страны

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт объяснил, почему вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин не поедет на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Норвегии, несмотря на наличие у него паспорта страны.

— Было две причины, по которым Хайкин не получил вызов в сборную Норвегии на чемпионат мира. Главная из них — отказ ФИФА, несмотря на наличие у него норвежского паспорта. До сих пор неизвестны результаты апелляции. Вторая причина — Хайкин не показывал свою лучшую игру в последнюю пару месяцев, после вылета «Будё-Глимт» из Лиги чемпионов. Это облегчает решение не включать его в состав по сравнению с началом года, когда он был великолепен. Кроме того, он никогда не входил в состав сборной Норвегии, поэтому он не знаком с остальными игроками.

— То есть Хайкин, вероятно, не поехал бы на чемпионат мира и при наличии разрешения от ФИФА?

— Честно говоря, не уверен. Главный тренер сборной, Столе Сольбаккен, очень неохотно включает в состав игроков, которые ранее не были в команде. Это повлияло и на других. Однако в марте это не было бы проблемой — Хайкин был, безусловно, лучшим вратарём Норвегии, — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

