Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Норвегии назвали две причины, почему Хайкин не поедет на ЧМ в составе сборной страны

В Норвегии назвали две причины, почему Хайкин не поедет на ЧМ в составе сборной страны
Комментарии

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт объяснил, почему вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин не поедет на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Норвегии, несмотря на наличие у него паспорта страны.

— Было две причины, по которым Хайкин не получил вызов в сборную Норвегии на чемпионат мира. Главная из них — отказ ФИФА, несмотря на наличие у него норвежского паспорта. До сих пор неизвестны результаты апелляции. Вторая причина — Хайкин не показывал свою лучшую игру в последнюю пару месяцев, после вылета «Будё-Глимт» из Лиги чемпионов. Это облегчает решение не включать его в состав по сравнению с началом года, когда он был великолепен. Кроме того, он никогда не входил в состав сборной Норвегии, поэтому он не знаком с остальными игроками.

— То есть Хайкин, вероятно, не поехал бы на чемпионат мира и при наличии разрешения от ФИФА?
— Честно говоря, не уверен. Главный тренер сборной, Столе Сольбаккен, очень неохотно включает в состав игроков, которые ранее не были в команде. Это повлияло и на других. Однако в марте это не было бы проблемой — Хайкин был, безусловно, лучшим вратарём Норвегии, — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Мы весьма удивлены». ФИФА не пускает Хайкина с Норвегией на ЧМ-2026!
«Мы весьма удивлены». ФИФА не пускает Хайкина с Норвегией на ЧМ-2026!

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android