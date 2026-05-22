Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В Норвегии рассказали, что Хайкину необходимо разрешение ФИФА для игры за сборную России

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт рассказал, что голкиперу «Будё-Глимт» Никите Хайкину понадобится разрешение ФИФА для игры за сборную России.

«Надеюсь, Хайкин скоро сможет сыграть за Норвегию, но, к сожалению, не на чемпионате мира. На данный момент у него есть только британский и норвежский спортивные паспорта, поэтому получение разрешения на игру за Россию займёт много времени, не в последнюю очередь из-за необходимости убедить ФИФА», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее вратарь «Будё-Глимт» получил гражданство Норвегии, но не был включён в состав скандинавской сборной на чемпионат мира 2026 года.

