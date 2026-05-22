talkSPORT опубликовал сборную из английских игроков, которые пропустят ЧМ-2026

Сайт talkSPORT опубликовал символическую сборную, составленную из футболистов сборной Англии, не получивших вызов на чемпионат мира — 2026.

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»).

Защитники: Льюис Холл («Ньюкасл Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнольд («Реал»).

Полузащитники: Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»).

Нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Доминик Калверт-Льюин («Лидс Юнайтед»).

На чемпионате мира англичане сразятся в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

