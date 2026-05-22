Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Компани отреагировал на объявление об уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» и бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани отреагировал на решение Хосепа Гвардиолы покинуть английский клуб в конце нынешнего сезона.

«Влияние Гвардиолы на меня? Конечно, у меня есть свой характер и личность, но я должен поблагодарить Пепа за доверие и веру в то, что я смогу стать тренером. Его влияние было огромным. Люди много говорят о тактике и технике, однако в конечном итоге всё сводится к желанию побеждать во всём и всегда двигаться вперёд. Для меня было подарком работать с Пепом. Годы, проведённые с ним, пробудили во мне это стремление стать тренером», – приводит слова Компани аккаунт Bayern&Germany в социальной сети X.

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон2022/2023) и другие.

