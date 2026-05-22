Президент «Барселоны» отреагировал на слухи об интересе клуба к Холанду и Альваресу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду и нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу.

«Холанд? Речь не идёт о показательных приобретениях. Болельщики понимают, что у нас очень сильная команда.

Если говорить об Альваресе, то мы никого не исключаем, потому что «Барселона» способна претендовать на всех лучших игроков. Наш клуб устанавливает условия», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и девятью результативными передачами. Альварес сыграл 49 встреч, где забил 20 голов и сделал девять ассистов.

