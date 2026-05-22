Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани высказался перед матчем «Баварии» и «Штутгарта» в финале Кубка Германии

Компани высказался перед матчем «Баварии» и «Штутгарта» в финале Кубка Германии
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался перед финалом Кубка Германии со «Штутгартом». Встреча пройдёт в субботу, 23 мая, начало – в 21:00 мск.

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я никогда раньше не играл в финале Кубка Германии, но играл в других финалах. Я взял свой первый Кубок Англии, когда команда не могла победить в нём 40 лет. Победа здесь – это всегда исторический момент. «Штутгарту» это удалось в прошлом году. В этом сезоне вся команда говорит об этом кубке с самого первого дня. Это показывает, что «Бавария» высоко ценит этот трофей. Мы хотим вернуть его в Мюнхен.

Когда ты пять раз играл со «Штутгартом», пять раз против одного и того же тренера, ты, очевидно, знаешь своих соперников вдоль и поперёк. В конце концов, как сказал Себастьян [Хёнес], бывают моменты, когда ты веришь, что если будешь продолжать в том же духе, то сможешь добиться успеха. Но ты также видишь моменты, когда они могут нас победить. Мы просто хотим выйти на завтрашний матч и быть абсолютно уверенными в своих силах. Мы знаем, как сложно противостоять этим соперникам», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Материалы по теме
«Бавария» — «Штутгарт». Гарри Кейн оформит «золотой» дубль
«Бавария» — «Штутгарт». Гарри Кейн оформит «золотой» дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android