Компани высказался перед матчем «Баварии» и «Штутгарта» в финале Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался перед финалом Кубка Германии со «Штутгартом». Встреча пройдёт в субботу, 23 мая, начало – в 21:00 мск.

«Я никогда раньше не играл в финале Кубка Германии, но играл в других финалах. Я взял свой первый Кубок Англии, когда команда не могла победить в нём 40 лет. Победа здесь – это всегда исторический момент. «Штутгарту» это удалось в прошлом году. В этом сезоне вся команда говорит об этом кубке с самого первого дня. Это показывает, что «Бавария» высоко ценит этот трофей. Мы хотим вернуть его в Мюнхен.

Когда ты пять раз играл со «Штутгартом», пять раз против одного и того же тренера, ты, очевидно, знаешь своих соперников вдоль и поперёк. В конце концов, как сказал Себастьян [Хёнес], бывают моменты, когда ты веришь, что если будешь продолжать в том же духе, то сможешь добиться успеха. Но ты также видишь моменты, когда они могут нас победить. Мы просто хотим выйти на завтрашний матч и быть абсолютно уверенными в своих силах. Мы знаем, как сложно противостоять этим соперникам», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».