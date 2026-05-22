Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера

ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера
Комментарии

ФК ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас специалист — однозначный фаворит.

«Ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство. У клуба нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе непосредственно с текущим составом», — добавил источник «Чемпионата».

4 мая ЦСКА объявил о назначении Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством красно-синие провели три матча во всех турнирах, в которых два раза победили и один раз проиграли.

Материалы по теме
Эксклюзив
Валерий Газзаев поддержал кандидатуру Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android