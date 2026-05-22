Робби Кин покинет пост главного тренера «Ференцвароша» — talkSPORT

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин покинет пост главного тренера венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, Кин является одним из фаворитов в борьбе за пост наставника шотландского «Селтика», которым сейчас руководит Мартин О'Нил. Отмечается, что О'Нил хотел бы остаться во главе «кельтов». Другим претендентом на Кина является словацкий «Слован».

Ранее Робби Кин руководил индийским АТК и «Маккаби» Тель-Авив, в «Ференцвароше» специалист работает с января 2025 года. Во главе этой команды тренер становился чемпионом Венгрии, а также брал национальный Кубок. По итогам прошлого сезона «Ференцварош» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.