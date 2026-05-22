Тренер «Штутгарта» Хёнес поделился ожиданиями перед игрой с «Баварией» в Кубке Германии

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес поделился ожиданиями перед финальным матчем Кубка Германии с мюнхенской «Баварией». Встреча пройдёт в субботу, 23 мая, начало – в 21:00 мск.

«Нам понадобится исключительная игра. Именно к этому мы стремимся; нам нужно то, что всегда нужно в матче с «Баварией». Мы уже почувствовали вкус победы – об этом говорил Атакан [Каразор] год назад, и это снова почувствовалось, когда мы довольно легко вышли в финал. У нас наилучшие возможности во встрече с одной из лучших команд Европы.

Нам удалось оказаться в хорошем положении: в Бундеслиге мы квалифицировались в Лигу чемпионов, не уступали в Кубке и второй год подряд играем в финале. В полуфинале с «Фрайбургом» (2:1) мы проявили характер. В стыковых матчах за выживание три года назад давление было другим, нежели будет в завтрашней встрече. Но даже тогда мы начали играть в футбол под высоким давлением и извлекли из этого урок.

Поэтому, прекрасно понимая, кто наши соперники, мы очень уверены в себе, потому что нам нравятся такие матчи и мы получаем от них чувство удовлетворения. Это есть в нас, и мы возьмём это с собой на завтрашнюю встречу. Мы хотим подходить к каждой ситуации смело и создавать моменты. Нам также придётся преодолевать трудные моменты. Даже «ПСЖ» временами испытывал давление, и они показали, что значит держаться. Именно в такие моменты нужно уметь выкладываться на полную. Завтра нам придётся очень постараться ради этих моментов – в самом лучшем смысле этого слова.

Моя история с клубом (ранее специалист работал в «Баварии», дядя наставника – легенда мюнхенцев Ули Хёнес. – Прим. «Чемпионата»), вероятно, делает этот матч особенным. Но мы играем с командой, которая впечатляюще доминировала в футболе на протяжении последних нескольких 10-летий. Это особый стимул – многое складывается – и я с нетерпением жду этого!» – приводит слова Хёнеса официальный сайт «Баварии».