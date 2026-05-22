Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Сити» провёл предварительные переговоры с Энцо Фернандесом. Игрок нужен Мареске — Sky

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес — одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити» летом. Тренеру Энцо Мареске, близкому к назначению в манчестерский клуб, «очень нужен» 25-летний Фернандес. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, стороны провели предварительные переговоры. Между Мареской и Фернандесом сложились доверительные отношения за период работы итальянского тренера в «Челси» (2024-2026 годы).

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

