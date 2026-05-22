Роналду сфотографировался в кепке с надписью «Победа — состояние души» после чемпионства

Нападающего и капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду сфотографировали в кепке с надписью «Победа — состояние души» после выигрыша командой саудовской Про-Лиги.

Пресс-служба «Аль-Насра» сопроводила эту фотографию комментарием: «Неизбежный».

Фото: ФК «Аль-Наср»

В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке, в зоне вылета.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: