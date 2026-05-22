Роналду сфотографировался в кепке с надписью «Победа — состояние души» после чемпионства

Нападающего и капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду сфотографировали в кепке с надписью «Победа — состояние души» после выигрыша командой саудовской Про-Лиги.
Пресс-служба «Аль-Насра» сопроводила эту фотографию комментарием: «Неизбежный».
Фото: ФК «Аль-Наср»
В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.
По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке, в зоне вылета.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
- 22 мая 2026
-
22:00
-
21:59
-
21:57
-
21:48
-
21:37
-
21:36
-
21:26
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:32
-
20:27
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:01
-
19:57
-
19:46
-
19:42
-
19:30
-
19:25
-
19:18
-
19:12
-
19:07
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:30