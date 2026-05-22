Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Майкл Оуэн высказался о самых памятных моментах во время игры за сборную Англии

Бывший футболист «Ливерпуля», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился воспоминаниями об игре за сборную Англии.

— Для начала давайте поговорим о вашей международной карьере. Вы забили 40 голов за Англию и подарили нам незабываемые моменты: тот сольный гол в ворота Аргентины на чемпионате мира – 1998, хет-трик в ворота Германии. Насколько вам нравилось выступать за Англию и как это соотносилось с вашей клубной карьерой?
— Мне очень нравилось играть за Англию. Я начал очень рано, при первой же возможности. Я играл за команду до 15 лет, затем – за все возрастные группы, а потом – и за основную команду в 18 лет. Так что я прошёл весь путь, и мне всегда нравилось представлять свою страну. В футболе нет большей чести.

Да, я получал огромное удовольствие от своей клубной карьеры, но игра за свою страну на крупных турнирах — это вершина. Мне посчастливилось сыграть в пяти крупных турнирах — трёх чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы. Конечно, всегда хочется выиграть хотя бы один, однако у нас были и невероятные взлеты, и падения.

Вы упомянули гол в ворота Аргентины, четвертьфиналы с Бразилией и Португалией, а также хет-трик в игре с Германией. Это потрясающие моменты, и я действительно наслаждался своей международной карьерой, — приводит слова Оуэна Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

