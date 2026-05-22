Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» прокомментировали отсутствие Нойера в заявке на финал Кубка Германии

В «Баварии» прокомментировали отсутствие Нойера в заявке на финал Кубка Германии
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал отсутствие вратаря команды Мануэля Нойера в заявке на финал Кубка Германии со «Штутгартом». Встреча пройдёт в субботу, 23 мая, начало – в 21:00 мск.

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже много раз говорили, что у нас отличная ситуация в этом плане. Все получают удовольствие от совместной работы. Это совпадение, но Йонас [Урбиг] уже дважды играл со «Штутгартом». У нас не было сомнений, когда Йонас впервые играл с «Байером» (2:0) в Лиге чемпионов. Не было никаких сомнений и со «Штутгартом». Надеюсь, он выступит хорошо – но давление лежит не на его плечах, а на других футболистах, которые уже бывали здесь», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Ранее 40-летний Мануэль Нойер был заменён в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (5:1) на 60-й минуте. Отметим, что голкипер был включён в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.

Материалы по теме
«Бавария» — «Штутгарт». Гарри Кейн оформит «золотой» дубль
«Бавария» — «Штутгарт». Гарри Кейн оформит «золотой» дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android