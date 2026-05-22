В «Баварии» прокомментировали отсутствие Нойера в заявке на финал Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал отсутствие вратаря команды Мануэля Нойера в заявке на финал Кубка Германии со «Штутгартом». Встреча пройдёт в субботу, 23 мая, начало – в 21:00 мск.

Кубок Германии . Финал 23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК Бавария Мюнхен — Штутгарт

«Мы уже много раз говорили, что у нас отличная ситуация в этом плане. Все получают удовольствие от совместной работы. Это совпадение, но Йонас [Урбиг] уже дважды играл со «Штутгартом». У нас не было сомнений, когда Йонас впервые играл с «Байером» (2:0) в Лиге чемпионов. Не было никаких сомнений и со «Штутгартом». Надеюсь, он выступит хорошо – но давление лежит не на его плечах, а на других футболистах, которые уже бывали здесь», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Ранее 40-летний Мануэль Нойер был заменён в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (5:1) на 60-й минуте. Отметим, что голкипер был включён в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.