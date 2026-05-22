Моуринью видит в игроке «Манчестер Юнайтед» замену для Карвахаля — Sport.es

Тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», считает, что правому защитнику Тренту Александер-Арнольду будет нужна конкуренция после ухода из клуба Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, португальский специалист в качестве приоритетного варианта на эту позицию рассматривает правого защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало. Моуринью считает, что его соотечественник отвечает всем требованиям для перехода в «Реал». Подчёркивается, рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет € 35 млн, что устраивает «сливочных».

В нынешнем сезоне Дало принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме Карвахаль провёл прощальный ужин с партнёрами по «Реалу», не позвав Арбелоа — The Athletic

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: