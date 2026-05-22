Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Майкл Оуэн высказался о серьёзной травме, которую он получил во время ЧМ-2006

Бывший футболист «Ливерпуля», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о травме крестообразных связок, которую тот получил во время чемпионата мира — 2006. Англичане на том турнире дошли до 1/4 финала.

«Я не уверен, что моя травма сама по себе изменила весь исход, но это было ужасно. У тебя столько надежд и ожиданий по мере продвижения по турниру, а потом вдруг из-за одной травмы всё кончено. Тяжело смириться, когда твоя жизнь меняется в одно мгновение.

Что касается того поколения, да, у нас был отличный состав, но были и другие великие команды. Например, Франция в 1998 году выиграла чемпионат мира и выглядела потрясающе. Бразилия выбила нас из турнира в 2002 году, и посмотрите, какие игроки у них выступали: Роберто Карлос, Кафу, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо.

Нужно понимать, что у нас не было исключительного права на победу. Мы были действительно хороши, но и другие — тоже», — приводит слова Оуэна Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

