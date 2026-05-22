Ланс — Ницца. Прямая трансляция
«Панатинаикос» объявил об уходе Рафаэля Бенитеса

Греческий «Панатинаикос» объявил об уходе главного тренера Рафаэля Бенитеса. Испанский специалист возглавил команду в октябре 2025 года.

«Спасибо за всё, Мистер. Желаем вам всего наилучшего в будущем», – сообщает аккаунт «Панатинаикоса» в социальной сети X.

По итогам сезона «Панатинаикос» занял четвёртое место в таблице чемпионата Греции, набрав 52 очка. Клуб отстал от победителя турнира АЕКа на 20 очков.

Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА. С 2004 по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством в числе прочего выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2004/2005.

