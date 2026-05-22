Ямаль, Кейн, Вальверде, Райя — в команде сезона по версии The Athletic

Спортивный веб-сайт The Athletic составил символическую команду сезона из футболистов топ-5 европейских лиг. В неё вошли пять футболистов («ПСЖ»), по два игрока из «Баварии» и «Арсенала», по одному футболисту из мадридского «Реала» и «Барселоны».

Команда сезона-2025/2026 по версии The Athletic:

вратарь: Давид Райя («Арсенал»);

защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»);

нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»).

