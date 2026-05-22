«Аталанта» представила обновлённую эмблему клуба

«Аталанта» из Бергамо представила обновлённую эмблему клуба. Вместо овальной версии эмблема стала круглой, лишившись надписей «Аталанта» и «1907». Единственный оставшийся элемент – профиль Аталанты, героини древнегреческой мифологии и символа клуба.

«Аталанта» существует с 1907 года. Наивысшим достижением команды в чемпионате Италии является третье место в сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021 и сезоне-2024/2025. Помимо этого, клуб из Бергамо выигрывал Лигу Европы в 2024 году. Отметим, что в этот период командой руководил Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне после 37-го тура Серии А «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.