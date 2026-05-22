Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» представила обновлённую эмблему клуба

«Аталанта» представила обновлённую эмблему клуба
Комментарии

«Аталанта» из Бергамо представила обновлённую эмблему клуба. Вместо овальной версии эмблема стала круглой, лишившись надписей «Аталанта» и «1907». Единственный оставшийся элемент – профиль Аталанты, героини древнегреческой мифологии и символа клуба.

«Аталанта» существует с 1907 года. Наивысшим достижением команды в чемпионате Италии является третье место в сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021 и сезоне-2024/2025. Помимо этого, клуб из Бергамо выигрывал Лигу Европы в 2024 году. Отметим, что в этот период командой руководил Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне после 37-го тура Серии А «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.

Материалы по теме
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android