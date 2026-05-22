Майкл Оуэн: я мог бы завоевать гораздо больше «Золотых бутс» или «Золотых мячей»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн ответил, жалеет ли он об упущенных возможностях из-за травм во времена игровой карьеры.

«Конечно, порой трудно не задумываться, особенно когда тебе задают подобные вопросы, но я не из тех, кто сидит и размышляет о том, «а что, если..». Если бы после моей серьёзной травмы подколенного сухожилия в 19 лет мне сделали операцию по современным стандартам, возможно, всё сложилось бы иначе.

Если бы не это, я смог бы продолжать выступать на том же уровне, что и в начале карьеры, я мог бы завоевать гораздо больше «Золотых бутс» или «Золотых мячей», а может быть, даже побить больше рекордов. Обычно после серьёзной травмы уже никогда не возвращаешься в прежнюю форму. Иногда везёт, но чаще бывает спад.

Да, я мог бы добиться ещё большего, но я доволен тем, чего достиг, и просто стараюсь жить дальше, как есть», — приводит слова Оуэна Tribal Football со ссылкой на Flashscore.