Холанд попрощался с Гвардиолой, который уйдёт из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X отреагировал на новость об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы из клуба по окончании сезона.

«Будем скучать по «Разговорам Пепа» на поле», — написал футболист и опубликовал несколько фотографий с испанским тренером.

Холанд играет за «горожан» под руководством Гвардиолы с лета 2022 года. За этот период норвежский форвард принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 162 голами и 30 результативными передачами. В январе 2025 года Холанд продлил трудовое соглашение с «Манчестер Сити» до лета 2034 года.

