Андре Онана вместе с «Трабзонспором» выиграл Кубок Турции, победив «Коньяспор» в финале

Завершился финальный матч Кубка Турции сезона-2025/2026, в котором встречались «Трабзонспор» и «Коньяспор». Игра проходила на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» в Анталии. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер. Встреча закончилась победой команды из Трабзона со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий «Трабзонспора» Пол Онуачу на 18-й минуте. В начале второго тайма на 50-й минуте форвард «Коньяспора» Джексон Мулека сравнял счёт. На 58-й минуте полузащитник команды из Конья Энис Барди не реализовал пенальти. На 79-й минуте Пол Онуачу оформил дубль ударом с 11-метровой отметки.

Отметим, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» в рамках арендного соглашения, провёл на поле всю встречу.