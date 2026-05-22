Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Трабзонспор — Коньяспор, результат матча 22 мая 2026, счет 2:1, финал Кубка Турции 2025/2026

Андре Онана вместе с «Трабзонспором» выиграл Кубок Турции, победив «Коньяспор» в финале
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Турции сезона-2025/2026, в котором встречались «Трабзонспор» и «Коньяспор». Игра проходила на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» в Анталии. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер. Встреча закончилась победой команды из Трабзона со счётом 2:1.

Кубок Турции . Финал
22 мая 2026, пятница. 20:45 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
2 : 1
Коньяспор
Конья
1:0 Онуачу – 18'     1:1 Мулека – 50'     2:1 Онуачу – 79'    

Первый гол в матче забил нападающий «Трабзонспора» Пол Онуачу на 18-й минуте. В начале второго тайма на 50-й минуте форвард «Коньяспора» Джексон Мулека сравнял счёт. На 58-й минуте полузащитник команды из Конья Энис Барди не реализовал пенальти. На 79-й минуте Пол Онуачу оформил дубль ударом с 11-метровой отметки.

Отметим, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» в рамках арендного соглашения, провёл на поле всю встречу.

