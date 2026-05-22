ДР Конго могут не допустить до ЧМ-2026, если команда не уйдёт на изоляцию — ESPN

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира — 2026 Эндрю Джулиани сообщил, что сборная ДР Конго должна находиться в изоляции в течение 21 дня на фоне вспышки лихорадки Эбола в стране, иначе национальную команду могут не допустить до участия на мировом первенстве.

«Мы очень чётко дали понять ДР Конго, что они должны соблюдать целостность своего «пузыря» в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также очень чётко дали понять правительству ДР Конго, что им необходимо соблюдать эту изоляцию, иначе они рискуют лишиться возможности поехать в Соединённые Штаты.

Не можем быть яснее. Хотим убедиться, что никакой вирус не проникнет на нашу территорию или не приблизится к ней», — приводит слова Джулиани ESPN.

