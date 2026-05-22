«Абсолютно правильное решение». Оуэн — об утверждении Кэррика на посту тренера «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался об утверждении Майкла Кэррика на посту главного тренера команды.

«Для меня это абсолютно правильное решение. «Юнайтед» был плох, действительно плох, более 10 лет, и это касается даже тренеров с проверенной репутацией. Они перепробовали всё: бывших игроков, тренеров с большой репутацией, новых молодых тренеров, и ничего не сработало.

Теперь же у них есть человек, который понимает клуб, спокоен, разбирается в футболе и, что особенно важно, добивается результатов. Кто в здравом уме скажет: «Спасибо, но нет», после того как он всё изменил и вывел команду в Лигу чемпионов?

Если следующий сезон начнётся плохо, можно снова что-то изменить, но сейчас зачем ломать то, что наконец-то работает? Меня просто поражает, что люди хотят что-то менять, когда дела наконец идут хорошо», — приводит слова Оуэна Tribal Football со ссылкой на Flashscore.