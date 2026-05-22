Агент Гвардиолы сообщил об интересе «Аль-Насра» к тренеру

Агент Хосеп Мария Оробитг, представляющий интересы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, подтвердил, что ранее интерес к испанскому тренеру проявляли «Аль-Наср» и Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF). Сегодня, 22 мая, «горожане» объявили об уходе Гвардиолы из клуба по окончании сезона.

«Контакты были полтора месяца назад, просто контакты, без каких-либо обязательств или письменного предложения. Предлагались не такие уж большие деньги.

Около 15 дней назад также был контакт с Федерацией футбола Саудовской Аравии, но на данный момент дальнейших контактов не будет. Сейчас ни у одной из федераций нет особых шансов подписать Гвардиолу», — приводит слова Оробитга Goal со ссылкой на Okaz.

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»: