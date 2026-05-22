«Это так много значит для нас». Криштиану Роналду — о чемпионстве «Аль-Насра»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в чемпионате Саудовской Аравии.

«Это так много значит для нас. Ялла, «Аль-Наср»! (ялла обозначает «вперёд» на арабском языке. – Прим. «Чемпионата»)» – написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети X.

В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком.