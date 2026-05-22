Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это так много значит для нас». Криштиану Роналду — о чемпионстве «Аль-Насра»

«Это так много значит для нас». Криштиану Роналду — о чемпионстве «Аль-Насра»
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в чемпионате Саудовской Аравии.

«Это так много значит для нас. Ялла, «Аль-Наср»! (ялла обозначает «вперёд» на арабском языке. – Прим. «Чемпионата»)» – написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети X.

В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком.

Материалы по теме
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android