Тренер «Челси» Макфарлейн поддержал Палмера, который пропустит ЧМ-2026

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн перед матчем 38-го тура АПЛ с «Сандерлендом» поддержал полузащитника Коула Палмера на фоне непопадания в заявку сборной Англии на чемпионат мира — 2026.

«Я много раз говорил, как клуб, и я в том числе, относится к Коулу. Главный тренер сборной Англии сделал свой выбор. Сейчас лучше всего поговорить с ним. Мы полностью верим в Коула и доверяем ему. Мы знаем, что он качественный игрок. Мы будем рассчитывать на него в воскресенье.

Я думаю, что в жизни и в футболе, особенно в футболе, нужно воспринимать каждую неудачу как позитивный момент. Их будет много. Но если у вас правильный настрой, вы сможете извлечь из этого что-то полезное», — приводит слова Макфарлейна Sky Sports.