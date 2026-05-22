Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Фиорентина — Аталанта, результат матча 22 мая 2026, счет 1:1, 38-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» избежала поражения в игре Серии А с «Фиорентиной» благодаря автоголу в концовке
Комментарии

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра выступил Марио Перри. Матч закончился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 38-й тур
22 мая 2026, пятница. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Пикколи – 39'     1:1 Комуццо – 82'    

В конце первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Роберто Пикколи. На 82-й минуте защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо забил в свои ворота.

После 38 встреч чемпионата Италии «Аталанта» набрала 59 очков и занимает седьмое место. «Фиорентина» заработала 42 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре «Аталанта» уступила «Болонье» — 0:1, а «Фиорентина» победила «Ювентус» — 2:0.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
