«Аталанта» избежала поражения в игре Серии А с «Фиорентиной» благодаря автоголу в концовке

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра выступил Марио Перри. Матч закончился со счётом 1:1.

В конце первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Роберто Пикколи. На 82-й минуте защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо забил в свои ворота.

После 38 встреч чемпионата Италии «Аталанта» набрала 59 очков и занимает седьмое место. «Фиорентина» заработала 42 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре «Аталанта» уступила «Болонье» — 0:1, а «Фиорентина» победила «Ювентус» — 2:0.

