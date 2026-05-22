Полузащитник «Интер Майами» поддержал переход Каземиро в американский клуб

Футболист «Интер Майами» Теласко Сеговия поддержал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро в американский клуб.

«Я знаю, что Каземиро может перейти. Он отличный игрок. Если это так, то мы будем ему очень рады. Надеюсь, он внесёт большой вклад в команду, я верю, что он нам очень поможет», – приводит слова Сеговии ESPN.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что Каземиро покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента.

За свою карьеру Каземиро выступал в мадридском «Реале», в составе которого стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также поиграл в «Сан‑Паулу» и «Порту».

В нынешнем сезоне Каземиро сыграл в составе «красных дьяволов» 35 встреч, в которых записал в свой актив девять голов и две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.