Фанаты освистали Эммануэля Макрона во время финала Кубка Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон был освистан болельщиками во время финального матча Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ланс» и «Ницца». Об этом сообщает Footmercato. Игра проходит в эти минуты, счёт – 3:1 в пользу команды из Ланса. Встреча проходит на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Кубок Франции . Финал
22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
3 : 1
Ницца
1:0 Товен – 25'     2:0 Эдуар – 42'     2:1 Кулибали – 45+3'     3:1 Сима – 78'    

По информации издания, фанаты освистали главу государства в момент предматчевой церемонии, когда политик вышел на поле, чтобы поприветствовать футболистов обеих команд. Макрон задержался чуть дольше обычного, чтобы пообщаться с Флорьяном Товеном, уроженцем Ланса и победителем чемпионата мира 2018 года.

