Погба: поле — это моё место, я готов к тому, что ждёт меня дальше

Полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о своём первом сезоне после возвращения в игру. Ранее футболист был отстранён из-за допинга.

«Ожидание закончилось. Два с половиной года упорной работы, сосредоточенности и решимости привели меня к этому моменту. Поле – это моё место, я готов к тому, что ждёт меня дальше. Клубу, болельщикам и всем, кто меня поддерживал, хочу сказать спасибо. До встречи в следующем сезоне!» — сказано в публикации футболиста.

В нынешнем сезоне Погба провёл за «Монако» шесть матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 3 млн.

Комментарии
