«Жалею только об одном». Гвардиола рассказал, что изменил бы в «Манчестер Сити»

«Жалею только об одном». Гвардиола рассказал, что изменил бы в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какую одну вещь за 10 лет работы в клубе он изменил бы. 22 мая «горожане» сообщили об уходе испанца по окончании сезона.

«Хочу признаться кое в чём, я жалею лишь об одном — я не дал Джо Харту шанса проявить себя, доказать, насколько он хороший вратарь. Сейчас я думаю, что сказал бы: «Хорошо, Джо. Давай попробуем поработать вместе? Если не получится, то ладно, мы попробовали». Иногда я принимаю решения, которые недостаточно справедливы», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Вратарь Джо Харт играл за «горожан» с 2006 по 2018 год.

