Калабрия: после первого года в «Милане» я больше не хотел там тренироваться

Воспитанник и бывший футболист «Милана» Давиде Калабрия, ныне выступающий за «Панатинаикос», рассказал, что ранее у него был эпизод жизни, когда он хотел покинуть академию «россонери».

«У меня состоялось два просмотра в «Милане». В первый раз мне было пять или шесть лет, но родители решили не отпускать меня из-за моего возраста. Потом, в 10 лет, я решил поехать в «Милан». Хотя это оказалось скорее их решение. Мой дом находится между Брешией и Бергамо, и я учился в школе в Брешии. Я ходил в школу, потом ел на обед то, что было под рукой, и ехал в Бергамо. Оттуда я садился на автобус, который отвозил меня на поле.

После первого года я больше не хотел там тренироваться. Я просыпался в 5:20 утра, чтобы пойти в школу, и возвращался домой в 20:00 после тренировки. Я думал о том, чтобы перейти в Брешию или Бергамо, которые были ближе. Но я всегда напоминал себе, что тренируюсь в «Милане», в моей любимой команде», — приводит слова Калабрии Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Calcio Unplugged.