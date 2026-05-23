Жоау Феликс признан лучшим игроком сезона саудовской Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Жоау Феликс признан лучшим игроком саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026. Об этом сообщает аккаунт чемпионата Саудовской Аравии в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Феликс провёл 33 матча в рамках чемпионата, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Отметим, что его одноклубник Криштиану Роналду в 30 встречах набрал 28+2 по «гол+пас».

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком.