Модрич ответил, рассматривает ли возможность работы в тренерском штабе Аллегри

Комментарии

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич ответил, рассматривает ли он возможность работы в тренерском штабе Массимилиано Аллегри, возглавляющего «россонери».

— Есть мнение, что вы могли бы стать коллегой Аллегри.
— У меня с Аллегри хорошие отношения, но мы об этом не говорили. Мне всё ещё нравится играть в футбол, и когда я завершу карьеру, то подумаю об этом. Когда это случится? Не знаю, посмотрим после воскресенья…

Аллегри — отличный тренер, он добился великолепных результатов с «Миланом» и «Ювентусом», он вернулся в «Милан» и выполняет просто исключительную работу. Он хорошо готовится к матчам, у него есть характер, я рад с ним работать, — сказал Модрич в интервью Sport Mediaset.

