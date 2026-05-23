Модрич ответил, рассматривает ли возможность работы в тренерском штабе Аллегри

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич ответил, рассматривает ли он возможность работы в тренерском штабе Массимилиано Аллегри, возглавляющего «россонери».

— Есть мнение, что вы могли бы стать коллегой Аллегри.

— У меня с Аллегри хорошие отношения, но мы об этом не говорили. Мне всё ещё нравится играть в футбол, и когда я завершу карьеру, то подумаю об этом. Когда это случится? Не знаю, посмотрим после воскресенья…

Аллегри — отличный тренер, он добился великолепных результатов с «Миланом» и «Ювентусом», он вернулся в «Милан» и выполняет просто исключительную работу. Он хорошо готовится к матчам, у него есть характер, я рад с ним работать, — сказал Модрич в интервью Sport Mediaset.