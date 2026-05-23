«Ланс» завоевал Кубок Франции, переиграв в финале «Ниццу»

Окончен финальный матч Кубка Франции, в котором играли «Ланс» и «Ницца». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали кроваво-золотые. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. В качестве главного арбитра выступил Жером Бризар.

Флорьян Товен открыл счёт в этой игре на 25-й минуте и вывел «Ланс» вперёд. Одсонн Эдуар на 42-й минуте удвоил преимущество команды. Джибриль Кулибали на 45+3-й минуте отыграл один мяч, а на 78-й минуте за кроваво-золотых забил Абдалла Сима.

Это первый завоёванный Кубок Франции в истории «Ланса», на протяжении своей истории команда также три раза играла в финале данного турнира.