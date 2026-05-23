Тухель не вызвал Палмера и Фодена в сборную Англии на ЧМ из-за их характеров — The Sun

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не вызвал полузащитников Коула Палмера («Челси») и Филипа Фодена («Манчестер Сити») в национальную команду на чемпионат мира 2026 года, поскольку сомневается в их личностных качествах. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, немецкий специалист уделил особое внимание изучению характеров игроков, которые должны принять участие в турнире. Палмер и Фоден не подходят для его команды.

При этом Тухель отмечает, что защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн и полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон обладают необходимым влиянием внутри сборной, несмотря на то что они не пользуются популярностью среди болельщиков. Оба игрока были вызваны в национальную команду.

Сколько стоят молодые футболисты: