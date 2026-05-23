«Ланс» впервые в истории выиграл Кубок Франции

«Ланс» обыграл «Ниццу» со счётом 3:1 и стал победителем Кубка Франции сезона-2025/2026. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Таким образом, кроваво-золотые впервые в своей истории взяли национальный кубок.

В XX веке «Ланс» трижды выходил в финал Кубка Франции, но не одержал ни одной победы. В XXI века команда вылетала на более ранних стадиях турнира.

На пути к решающему матчу турнира «Ланс» одолел «Феньи Ольнуа» (3:1), «Сошо» (3:0), «Труа» (4:2), «Лион» в серии пенальти (2:2, 5:4 пен.) и «Тулузу» (4:1).

«Ницца» до финала победила «Сент-Этьен» (2:1), «Нант» (1:1, 5:3 пен.), «Монпелье» (3:2), «Лорьян» (0:0, 6:5) и «Страсбург» (2:0).