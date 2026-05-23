«Реал» при Моуринью может купить Бастони, которым интересовалась «Барселона» — GdS

Вариант с покупкой защитника «Интера» Алессандро Бастони нравится тренеру Жозе Моуринью, близкому к назначению в мадридский «Реал». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ранее интерес к футболисту проявила «Барселона», однако сине-гранатовых останавливает цена на игрока в размере € 70 млн. В свою очередь, «сливочные» могут заплатить эту сумму.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил два гола и оформил шесть ассистов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн. Срок действия трудового договора футболиста с миланским клубом рассчитан до лета 2028 года. По итогам сезона-2025/2026 Бастони в составе «нерадзурри» стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.

