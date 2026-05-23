«Я открыт для того, что меня вдохновляет». Буффон — о возможном возвращении в «Парму»

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил вероятность своего возвращения в «Парму» в качестве директора. За этот клуб футболист выступал с 1995 по 2001 год и с 2021 по 2023 год.

«Я открыт для того, что меня вдохновляет и имеет смысл, поэтому в предложениях, которые я получаю, и людях, обращающихся ко мне, должно быть что-то, что меня привлекает. Потому что я не из тех, кто ищет лёгких путей, стандартных контрактов. Нет.

Когда ты знаешь, как со мной сотрудничать, то понимаешь, что Джиджи отдаёт тебе все силы. Поэтому я открыт для вещей, которые не навязываются, которые заставляют меня мечтать и думать, что я могу быть важной фигурой, профессионалом, ценным активом в этом контексте», — приводит слова Буффона Tuttomercatoweb со ссылкой на Gazzetta di Parma.