«Барселона» не исключила варианты с покупкой Кейна, Альвареса или Педро — Mundo Deportivo

«Барселона» не исключила варианты с покупкой Кейна, Альвареса или Педро

«Барселона» ищет нападающего на замену Роберту Левандовскому, покидающему клуб. Сине-гранатовые не исключили вариант с покупкой форвардов Гарри Кейна («Бавария»), Хулиана Альвареса («Атлетико» Мадрид) или Жоао Педро («Челси»). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» снизит требования, только если окончательно станет невозможным приобрести кого-либо из трёх обозначенных кандидатов. При этом подчёркивается, что главная надежда каталонского клуба связана с Альваресом и Педро ввиду успешного сезона Кейна в «Баварии». Однако сине-гранатовые сомневаются, что «Атлетико» и «Челси» захотят продавать игроков.

«Барселона» сделала запросы по Альваресу и Педро. Клуб готов заплатить € 100 млн за аргентинца, если «Атлетико» будет открыт для трансфера. Также повлияет, насколько Альварес будет добиваться ухода из мадридской команды.

